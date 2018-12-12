Житель Энгельса схватил дочь за волосы и получил четыре удара ножом в живот
Мотивом преступления была словесная ссора
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Жительницу Энгельса признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья своему отцу.
- Установлено, что все произошло вечером 11 июня в квартире дома на Полтавской улице. Отец 28-летней женщины схватил ее за волосы из-за словесной ссоры. Та взяла со стола нож и нанесла ему шесть ударов в живот и левое плечо, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Экспертиза подтвердила — мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.
Суд решил, что женщина отправится на два года в тюрьму, когда ее ребенку исполнится 14 лет.