Житель Энгельса схватил дочь за волосы и получил четыре удара ножом в живот

12 Дек. 15:30 2018-12-12T16:01:36+03:00

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Жительницу Энгельса признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья своему отцу.

- Установлено, что все произошло вечером 11 июня в квартире дома на Полтавской улице. Отец 28-летней женщины схватил ее за волосы из-за словесной ссоры. Та взяла со стола нож и нанесла ему шесть ударов в живот и левое плечо, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Экспертиза подтвердила — мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд решил, что женщина отправится на два года в тюрьму, когда ее ребенку исполнится 14 лет.