2018-12-12T15:29:24+03:00
Общество

В Волгу хотят выпустить 36 млн мальков растительноядных рыб

Это поможет предотвратить зарастание реки
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 декабря, состоялось заседание комитета по аграрной политике в Саратовской областной думе. Оно открылось темой сохранения и предотвращения загрязнения Волги.

- В реки области сбрасывается более 200 млн кубометров стоков от промышленных предприятий и организаций коммунального хозяйства. Более 90% от них приходится на Волгу, — рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Соколов.

По его словам, запланированных средств из федерального бюджета недостаточно. На 2019-2021 годы планируется выделить 92,4 млн рублей, хотя денег нужно в два раза больше.

В министерство природы было направлено ходатайство о пересмотре критериев распределения денег.

Кроме того, чиновник заявил о необходимости выпустить в Волгу 36 млн мальков растительноядных рыб. Это поможет предотвратить зарастание реки.

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