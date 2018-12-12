2018-12-12T15:24:18+03:00
Общество

Ленинский район Саратова остался без воды

Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 декабря, Ленинский район Саратова остался без воды.

Речь идет об адресах:

- улица Гусельская, №№4а, 6, 6а, Гусельский переулок, №№1–4; Чкалова, №27; 1-й проезд Строителей, №№10, 12; проспект Строителей, №20; Черниговская, №31; Рижская, №2а; Песочная, №№1, 2, 4, Авиационная, №№40, 42, 44;

- частных домах на улицах: Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Чкалова, Прудная, Приовражная, Вольские проезды, Центральная, Песочный проезд, Солнечный проезд, Куйбышева, Полевая, Белинского.

- Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи, как только будут закончен ремонт водопровода, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

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