Ленинский район Саратова остался без воды
Сегодня, 12 декабря, Ленинский район Саратова остался без воды.
Речь идет об адресах:
- улица Гусельская, №№4а, 6, 6а, Гусельский переулок, №№1–4; Чкалова, №27; 1-й проезд Строителей, №№10, 12; проспект Строителей, №20; Черниговская, №31; Рижская, №2а; Песочная, №№1, 2, 4, Авиационная, №№40, 42, 44;
- частных домах на улицах: Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Чкалова, Прудная, Приовражная, Вольские проезды, Центральная, Песочный проезд, Солнечный проезд, Куйбышева, Полевая, Белинского.
- Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи, как только будут закончен ремонт водопровода, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».