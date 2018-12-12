Стоимость салата «Оливье» в Саратовской области за год снизилась на полрубля

СЕГОДНЯ 15:07 2018-12-12T15:07:42+03:00

В расчет брали цены на огурцы, горошек, картофель, морковь и другие ингредиенты

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Стоимость изготовления салата «Оливье» в Саратовской области с октября 2017 года по ноябрь 2018 года снизилась. Рассчитывается стоимость готового блюда, исходя из продуктов, входящих в его состав.

- Судя по ценам ноября, саратовцам оно обойдется в 273,72 рубля, тогда как в 2017-м салат стоил 274,30. Таким образом, он подешевел на 58 копеек, — подсчитала «КП-Саратов» на основании данных Росстата, который провел соответствующее исследование.

В расчет брали соленые огурцы, зеленый горошек, картофель, морковь и другие ингредиенты.

Среди проанализированных 85 субъектов РФ Саратовская область находится на 63 месте. На первом — Чукотский АО, там приготовить «Оливье» обойдется в 516,53 рубля, а на последней, 85-й строчке рейтинга — республика Мордовия, там дешевле всего можно купить продукты, входящие в состав новогоднего кушанья, придется отдать всего 237,96 рубля.

Также эксперты Росстата проанализировали стоимость приготовления «Сельди под шубой».

Ради нее саратовцам придется потратить 128,07 рубля. В прошлом же, 2017 году, житель региона мог отдать всего 127,56 рубля, что на 51 копейку дешевле нынешнего.

В этом исследовании Саратовская область находится на 80 месте из 85. Дешевле сделать этот салат только в Пензенской, Курской, Кировской областях и в Мордовии. В этой республике «Сельдь под шубой» выйдет жителю в 120,72 рубля. Дороже всего блюдо стоит в Чукотском АО — 468,92 рубля.