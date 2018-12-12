2018-12-12T15:07:05+03:00
Политика

Писной возмутился презентацией развития транспортной системы втайне от депутатов

Облдепы отчитали замминистра транспорта Саратовской области
Дарья Вострикова
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На заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики в областной думе 12 декабря прошло обсуждение госпрограммы Саратовской области о развитии транспортной системы.

Леонид Писной обратился к заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Михаилу Шалыганов с вопросом о том, почему на презентации новой транспортной схемы Саратова не позвали депутатов областной думы от комитета ЖКХ.

На это Михаил Шалыганов ответил, что это была обычная презентация.

- У нас что, муниципальные программы идут в отрыве от государственных? — возмутился Леонид Писной.

Недовольство этим высказала и депутат Юлия Литневская.

- Такое ощущение, что вы очень спешили, лишь бы написать. Очень много несостыковок, — заметила парламентарий Зинаида Самсонова.

Депутаты решили собраться по этому поводу через неделю. Михаилу Шалыганову присутствующие сделали замечание по поводу неподготовленности.

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