В Балакове задержана банда интернет-мошенников [видео]
Задержаны интернет-мошенники в Балаково.
В Балакове Саратовской области полиция задержала подозреваемых в интернет-мошенничествах.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, спецоперацию провели сотрудники полиции совместно с подразделениями по противодействию киберпреступности.
По версии следствия, подозреваемые размещали в интернете объявления о продаже товаров и оказании услуг. Однако после получения оплаты своих обязательств не исполняли.
Во время обыска у злоумышленников были найдены более 400 сим-карт разных операторов, а также множество банковских карт для получения денег.
Полиция считает, что задержанные причастны к более чем 20 эпизодам мошенничества в Саратовской области и ряду случаев по России.
Задержаны интернет-мошенники в Балаково.