В Балакове задержана банда интернет-мошенников [видео]

12 Дек. 15:03 2018-12-12T15:05:02+03:00

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В Балакове Саратовской области полиция задержала подозреваемых в интернет-мошенничествах.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, спецоперацию провели сотрудники полиции совместно с подразделениями по противодействию киберпреступности.

По версии следствия, подозреваемые размещали в интернете объявления о продаже товаров и оказании услуг. Однако после получения оплаты своих обязательств не исполняли.

Во время обыска у злоумышленников были найдены более 400 сим-карт разных операторов, а также множество банковских карт для получения денег.

Полиция считает, что задержанные причастны к более чем 20 эпизодам мошенничества в Саратовской области и ряду случаев по России.