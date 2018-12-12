2018-12-12T15:22:06+03:00
Происшествия

Мальчик из Ровного подозревается в вымогательстве 500 рублей у одноклассника

На него заведено уголовное дело
Дарья Вострикова
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Энгельсские следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя поселка Ровное. Он подозревается в вымогательстве.

- По версии следствия, днем 12 октября на стадионе поселка ребенок потребовал у 14-летнего одноклассника 500 рублей и пригрозил, что если прямо сейчас деньги не появятся у него в руках — сумма может возрасти до 1 тыс. рублей. При этом он избивал одноклассника руками и ногами по всему, что можно достать, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Пострадавшего госпитализировали в Ровенскую районную больницу.

Предполагаемый вымогатель еще три дня донимал свою жертву по телефону. Он требовал отдать деньги, угрожая расправой.

На мальчика заведено уголовное дело.

Следствию предстоит выяснить, в каких условиях воспитывался ребенок и как именно все произошло.

Расследование продолжается.

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