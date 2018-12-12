В Петровске 80-летнего мужчину будут судить за педофилию
В Саратовской области в суд передано уголовное дело по факту изнасилования детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, завершено расследование в отношении 80-летнего жителя Петровска.
Следствие полагает, что вечером 31 августа престарелый мужчина увидел на детской площадке двух девочек шести и семи лет. Он напал на детей и совершил насильственные действия сексуального характера.
Потерпевшие рассказали о случившемся родственникам, которые подали заявления в полицию. Личность злоумышленника была установлена. Подозреваемый задержан, дело направлено в суд.
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