В Петровске 80-летнего мужчину будут судить за педофилию

СЕГОДНЯ 14:49 2018-12-12T15:18:42+03:00

Следствие считает, что он надругался над двумя девочками на детской площадке

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В Саратовской области в суд передано уголовное дело по факту изнасилования детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, завершено расследование в отношении 80-летнего жителя Петровска.

Следствие полагает, что вечером 31 августа престарелый мужчина увидел на детской площадке двух девочек шести и семи лет. Он напал на детей и совершил насильственные действия сексуального характера.

Потерпевшие рассказали о случившемся родственникам, которые подали заявления в полицию. Личность злоумышленника была установлена. Подозреваемый задержан, дело направлено в суд.

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