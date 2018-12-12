2018-12-12T14:10:17+03:00
Общество

В Саратове повысится риск ЧП из-за гололеда и тумана

Саратовцам рекомендуют быть осторожными
Ольга Муравлёва
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В Саратове 13 декабря прогнозируется туман и гололедица.

- В городе — облачная погода, временами снег, в том числе мокрый, и морось. Ожидается туман с видимостью 500 м и менее. На дорогах — гололедица, — сообщает городская администрация со ссылкой на Гидрометцентр.

Предполагается, что ночью температура воздуха будет от -2 до -4, а днем — от -1 до -3 градусов.

Горожан предупреждают о затруднениях в работе транспорта, повышении риска ДТП и рекомендуют быть осторожными.

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