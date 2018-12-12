Дмитрия Соколова еще ни разу не допросили

СЕГОДНЯ 13:21 2018-12-12T13:52:46+03:00

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Информация в некоторых СМИ, что в доме и офисе министра природных ресурсов и экологии проводились обыски, оказалась дезинформацией. Об этом «КП-Саратов» сообщил осведомленный источник.

Как удалось выяснить «КП-Саратов», с учетом большого количества бумаг и свидетелей, большинство из которых либо подчиненные Дмитрия Соколова, любо бывшие работники министерства, то дело будет непростым и расследование затянется надолго. Более того, после возбуждения уголовного дела министра, который до сих пор занимает свою должность, еще ни разу не вызывали на допрос.

Собеседник в министерстве природных ресурсов и экологии также рассказал, что упомянутые в деле лесхозы давно уже захирели и были для Соколова постоянной головной болью. О многомиллионной задолженности этих учреждений, министру напоминали на различных совещаниях и со стороны налоговой службы. Поэтому высокопоставленный чиновник был вынужден использовать схему прекращения существования трех лесхозов-должников и в дальнейшем реорганизовать их в качестве новых госучреждений с целью ухода от налогов и страховых взносов.

Сейчас в ведомстве ожидают отстранения Дмитрия Соколова от должности, также как это произошло с начальником главного управления МЧС региона. Учитывая масштаб причиненного бюджету ущерба в сумме более 35 млн рублей и пост, который занимал подозреваемый на момент использования схемы по уходу от налогов, возможно и жесткое решение по отстранению Дмитрия Соколова.

Региональный следственный комитет сейчас вправе ходатайствовать о таком решении в суде, однако комментировать это в СУ СКР «КП-Саратов» отказались.

Согласно санкции ч. 2 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, Дмитрию Соколову грозит до семи лет лишения свободы.

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