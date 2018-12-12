2018-12-12T12:39:21+03:00
Общество

Гиревики Балаковской АЭС получили заслуженные награды

Состоялся турнир в рамках открытого Кубка
Екатерина Семенова
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Гиревики Балаковской АЭС получили заслуженные наградыГиревики Балаковской АЭС получили заслуженные награды
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Богатыри Балаковской АЭС известны не только в России, но и за ее пределами. В копилке спортивных достижений атомной станции — победы в чемпионатах Европы и мира среди ветеранов по гиревому спорту. Поэтому соревнования по гиревому спорту, которые проводят атомщики, всегда пользуются популярностью.

На этот раз Балаковская АЭС провела турнир в рамках открытого Кубка. Состязания прошли в формате командной эстафеты. Спортсмены соревновались в упражнении «Рывок» гирей весом 16 кг. В установленные три минуты участникам необходимо было набрать максимальное количество очков.

- До последних секунд шла упорная борьба за первое место, — делится главный судья турнира, мастер спорта по гиревому спорту, судья международной категории Игорь Хвостов, — Между «серебряными» и «бронзовыми» призерами отрыв составляет всего 3 балла. Как всегда, наши спортсмены продемонстрировали хорошую подготовленность и характерное для атомщиков командное единение».

Победителем турнира стала команда службы безопасности Балаковской АЭС в составе ведущего инженера по защите информации Кирилла Гаранкина, инспектора Ивана Неботова, инженера Александра Картушина — их результат 290 подниманий.

Второе место заняла сборная команда Балаковской АЭС, за которую выступали представитель Совета ветеранов Балаковской АЭС Игорь Хвостов, машинист-обходчик турбинного цеха №2 Валерий Шекера и дозиметрист отдела радиационной безопасности Егор Одиноков. Третье место у гиревиков цеха централизованного ремонта — электрогазосварщика Эдуарда Обломова, слесаря-ремонтника Андрея Затуливетера и слесаря-ремонтника Семена Дренина.

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