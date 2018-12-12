Отключено отопление домов в Комсомольском поселке

СЕГОДНЯ 12:31 2018-12-12T12:53:00+03:00

Восстановить его планируется к 20 часам

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В поселке Комсомольский Заводского района Саратова отключено теплоснабжение.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», это связано проведением работ на трубопроводе от Саратовской ТЭЦ-2.

Сейчас энергетики начали ремонт теплосети в районе насосной №9 по улице Прудовая. Там работают три бригады и шесть единиц спецтехники.

Завершить ремонт и восстановить теплоснабжение планируется к 20 часам.

Энергетики приносят извинения жителям за причиненные неудобства.