Отключено отопление домов в Комсомольском поселке
Восстановить его планируется к 20 часам
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В поселке Комсомольский Заводского района Саратова отключено теплоснабжение.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», это связано проведением работ на трубопроводе от Саратовской ТЭЦ-2.
Сейчас энергетики начали ремонт теплосети в районе насосной №9 по улице Прудовая. Там работают три бригады и шесть единиц спецтехники.
Завершить ремонт и восстановить теплоснабжение планируется к 20 часам.
Энергетики приносят извинения жителям за причиненные неудобства.