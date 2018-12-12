2018-12-12T12:35:58+03:00
Общество

Анидалов возмутился проектом закона о капремонте старых домов в Саратовской области

Он потребовал экономического расчета
Дарья Вострикова
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Депутаты Леонид Писной и Александр АнидаловДепутаты Леонид Писной и Александр АнидаловФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 декабря, в Саратовской областной думе прошло заседание комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», одной из тем обсуждения стал проект закона об особенностях капремонта домов, которым он требовался еще до первой приватизации.

Депутат Леонид Писной отметил, что поддержка будет оказываться через субсидию из бюджета области. Но для этого нужны годовые планы капремонта, которые подготовлены по соответствию Минжилкомхоза РСФСР.

Последний аспект вызвал негодование у его коллеги по думе Александра Анидалова.

- Принятие проекта потребует выделения средств из областного бюджета. А где обоснование, сколько потребуется? — поинтересовался он.

Леонид Писной ответил, что реальный объем денег выделяется конкретно по каждому многоквартирному дому, естественно, после подтверждения факта неисполнения капремонта.

Александр Анидалов напомнил, что когда партия КПРФ (к которой принадлежит Анидалов) предлагала законопроекты по штрафстоянкам и удостоверениям для охотников, им всегда говорили, где же они просчитали экономический эффект.

- Я не вижу расчет. Может, это обрушит наш бюджет?! — восклицал Александр Анидалов.

- Здесь другой порядок предоставления субсидий. Посмотрим на практике, что это даст, — предложил Писной.

Александр Анидалов возмущенно рассказал о толпе граждан, которая при принятии такого закона ринется требовать капремонта.

- Сначала человек приходит в мэрию, потом обращается за документами в архив, а если там ничего нет, то в суд, — объяснила депутату представитель губернатора Ольга Павлова.

Александр Анидалов заявил, что не нужно принимать закон, реализация которого неизвестна.

В итоге законопроект все-таки отправили на рассмотрение в думу.

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