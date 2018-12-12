2018-12-12T12:35:58+03:00
Общество

Анидалов возмутился проектом закона о капремонте старых домов в Саратовской области

Он потребовал экономического расчета
Дарья Вострикова
Поделиться:
Депутаты Леонид Писной и Александр АнидаловДепутаты Леонид Писной и Александр АнидаловФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 декабря, в Саратовской областной думе прошло заседание комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», одной из тем обсуждения стал проект закона об особенностях капремонта домов, которым он требовался еще до первой приватизации.

Депутат Леонид Писной отметил, что поддержка будет оказываться через субсидию из бюджета области. Но для этого нужны годовые планы капремонта, которые подготовлены по соответствию Минжилкомхоза РСФСР.

Последний аспект вызвал негодование у его коллеги по думе Александра Анидалова.

- Принятие проекта потребует выделения средств из областного бюджета. А где обоснование, сколько потребуется? — поинтересовался он.

Леонид Писной ответил, что реальный объем денег выделяется конкретно по каждому многоквартирному дому, естественно, после подтверждения факта неисполнения капремонта.

Александр Анидалов напомнил, что когда партия КПРФ (к которой принадлежит Анидалов) предлагала законопроекты по штрафстоянкам и удостоверениям для охотников, им всегда говорили, где же они просчитали экономический эффект.

- Я не вижу расчет. Может, это обрушит наш бюджет?! — восклицал Александр Анидалов.

- Здесь другой порядок предоставления субсидий. Посмотрим на практике, что это даст, — предложил Писной.

Александр Анидалов возмущенно рассказал о толпе граждан, которая при принятии такого закона ринется требовать капремонта.

- Сначала человек приходит в мэрию, потом обращается за документами в архив, а если там ничего нет, то в суд, — объяснила депутату представитель губернатора Ольга Павлова.

Александр Анидалов заявил, что не нужно принимать закон, реализация которого неизвестна.

В итоге законопроект все-таки отправили на рассмотрение в думу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Регоператор требует от подрядчиков соблюдения стандартов качества коммунальной услуги
Панков отметил ключевую роль текущего созыва Госдумы
«Калина» протаранила опору моста на Шехурдина
Радаев пожелал саратовцам оптимизма
Гиревики Балаковской АЭС получили заслуженные награды
Отключено отопление домов в Комсомольском поселке
«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику
Саратовская область получит 282 млн рублей за достижение высоких показателей
СУ СК начало проверку травмирования ребенка трамваем в Саратове
Попавшая под трамвай девочка в Саратове находится в крайне тяжелом состоянии
Более 300 МКД перешли на прямые расчеты с «КВС»
В СГТУ проходит всероссийская конференция по противодействию коррупции
Отключена вода в поселках Дачный, Юриш и на улице Кутякова
Снег в Саратове убирают 175 рабочих
В энгельсском детсаду воспитанников поили просроченным молоком
Место строителя Исаева в гордуме Саратова займет библиотекарь
В Саратове на перекрестке Хользунова и Рабочая сбили пожилую женщину
Жители Саратовской области задолжали за ЖКУ 4,9 млрд рублей
В Энгельсе женщина на ВАЗ-21140 вылетела с дороги и врезалась в жилой дом
Николай Панков поздравил саратовцев с Днем Конституции
В Пугачевском районе голодный сосед украл у 70-летней пенсионерки еду