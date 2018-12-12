2018-12-12T12:27:35+03:00
Экономика

Саратовская область получит 282 млн рублей за достижение высоких показателей

Валерий Радаев отметил, что экономика региона выходит на новый уровень
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал выделение гранта региону.

Саратовская область получит грант в размере 282,1 млн рублей за достижение высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 10 декабря.

- Большая и очень сложная работа по финансовому оздоровлению региона, которую мы вели в течение нескольких лет, дает конкретные результаты. Да, нам приходилось принимать непопулярные меры, идти на жесткую экономию. Я искренне благодарен жителям региона, депутатам — за то, что поддержали, проявили понимание этих решений, и мы вместе смогли переломить ситуацию. На новый уровень выходит экономика Саратовской области. Мы нарастили налоговый потенциал, что было отмечено федеральным центром. Еще один пример — впервые за шесть лет мы значительно снизили кредитную задолженность региона.

Что касается гранта правительства РФ, который получила Саратовская область. Приятно, что регион отметили. Сегодня мы обсудили с депутатами, на что направить полученные средства. Прозвучали предложения о приобретении квартир для детей-сирот, для семей с детьми-инвалидами. И я поддерживаю эти решения.

Увеличение доходов бюджета дает нам новые возможности участия в госпрограммах на условиях софинансирования. Это значит, что мы сможем построить больше социально значимых объектов, решить проблемы людей, создать новые точки роста экономики. У нас есть резервы. Наша цель — выйти на бюджет развития, повысить доходы населения. И мы планомерно работаем над этой задачей, — отметил Валерий Радаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На заседании саратовской облдумы предложили закупить 250 квартир для детей-сирот

Депутаты предложили именно так потратить оставшиеся в бюджете деньги грантов

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Регоператор требует от подрядчиков соблюдения стандартов качества коммунальной услуги
Панков отметил ключевую роль текущего созыва Госдумы
«Калина» протаранила опору моста на Шехурдина
Радаев пожелал саратовцам оптимизма
Гиревики Балаковской АЭС получили заслуженные награды
Отключено отопление домов в Комсомольском поселке
Анидалов возмутился проектом закона о капремонте старых домов в Саратовской области
«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику
СУ СК начало проверку травмирования ребенка трамваем в Саратове
Попавшая под трамвай девочка в Саратове находится в крайне тяжелом состоянии
Более 300 МКД перешли на прямые расчеты с «КВС»
В СГТУ проходит всероссийская конференция по противодействию коррупции
Отключена вода в поселках Дачный, Юриш и на улице Кутякова
Снег в Саратове убирают 175 рабочих
В энгельсском детсаду воспитанников поили просроченным молоком
Место строителя Исаева в гордуме Саратова займет библиотекарь
В Саратове на перекрестке Хользунова и Рабочая сбили пожилую женщину
Жители Саратовской области задолжали за ЖКУ 4,9 млрд рублей
В Энгельсе женщина на ВАЗ-21140 вылетела с дороги и врезалась в жилой дом
Николай Панков поздравил саратовцев с Днем Конституции
В Пугачевском районе голодный сосед украл у 70-летней пенсионерки еду