2018-12-12T12:27:35+03:00
Экономика

Саратовская область получит 282 млн рублей за достижение высоких показателей

Валерий Радаев отметил, что экономика региона выходит на новый уровень
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал выделение гранта региону.

Саратовская область получит грант в размере 282,1 млн рублей за достижение высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 10 декабря.

- Большая и очень сложная работа по финансовому оздоровлению региона, которую мы вели в течение нескольких лет, дает конкретные результаты. Да, нам приходилось принимать непопулярные меры, идти на жесткую экономию. Я искренне благодарен жителям региона, депутатам — за то, что поддержали, проявили понимание этих решений, и мы вместе смогли переломить ситуацию. На новый уровень выходит экономика Саратовской области. Мы нарастили налоговый потенциал, что было отмечено федеральным центром. Еще один пример — впервые за шесть лет мы значительно снизили кредитную задолженность региона.

Что касается гранта правительства РФ, который получила Саратовская область. Приятно, что регион отметили. Сегодня мы обсудили с депутатами, на что направить полученные средства. Прозвучали предложения о приобретении квартир для детей-сирот, для семей с детьми-инвалидами. И я поддерживаю эти решения.

Увеличение доходов бюджета дает нам новые возможности участия в госпрограммах на условиях софинансирования. Это значит, что мы сможем построить больше социально значимых объектов, решить проблемы людей, создать новые точки роста экономики. У нас есть резервы. Наша цель — выйти на бюджет развития, повысить доходы населения. И мы планомерно работаем над этой задачей, — отметил Валерий Радаев.

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