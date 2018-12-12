Попавшая под трамвай девочка в Саратове находится в крайне тяжелом состоянии
Врачи борются за жизнь ребенка
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Пострадавшая под колесами трамвая в Заводском районе Саратова девочка до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии.
- У нее травматически ампутированы обе ноги и кисть руки. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь ребенку, - рассказали корреспонденту «КП-Саратов» в пресс-службе минздрава.
Напомним, вечером во вторник, 11 декабря, пятилетняя девочка попала под трамвай на улице Огородная. По предварительным данным, она переходила рельсы вместе с мамой.