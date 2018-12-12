2018-12-12T17:54:56+03:00
Происшествия

Попавшая под трамвай девочка в Саратове находится в крайне тяжелом состоянии

Врачи борются за жизнь ребенка
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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Пострадавшая под колесами трамвая в Заводском районе Саратова девочка до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии.

- У нее травматически ампутированы обе ноги и кисть руки. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь ребенку, - рассказали корреспонденту «КП-Саратов» в пресс-службе минздрава.

Напомним, вечером во вторник, 11 декабря, пятилетняя девочка попала под трамвай на улице Огородная. По предварительным данным, она переходила рельсы вместе с мамой.

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