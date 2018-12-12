Более 300 МКД перешли на прямые расчеты с «КВС»

12 Дек. 11:02 2018-12-12T12:16:38+03:00

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Прямые расчеты в сфере ЖКХ стали возможны с апреля 2018 года. В основе идеи, закрепленной законодательством (Федеральный закон от 03.04.2018 N 59-ФЗ), стоит исключение управляющих организаций из схемы расчетов. Новая форма взаимоотношений все более успешно применяется в различных регионах, в том числе и в Саратове.

С августа 2018 года 302 саратовских многоквартирных дома перешли на новую форму взаимоотношений с ООО «КВС», исключив из цепочки посредников. Для смены договорных отношений существует несколько возможностей. Во-первых, собственники жилья могут принять данное решение на общем собрании МКД и направить протокол собрания в ресурсоснабжающую организацию. Для этого требуется более двух третей голосов всех собственников, при этом голосование может проводиться и в заочной форме. Согласие РСО не требуется, однако она имеет право на разработку схемы взаимоотношений с потребителями в течение трех месяцев.

Кроме того, поводом заключить прямые договоры является лишение управляющей организации лицензии. Со своей стороны, ООО «КВС» осуществляет расторжение договора с УО в одностороннем порядке в случае подтвержденной задолженности в течение двух и более периодов. Долги перед поставщиками ресурсов возникают несмотря на добросовестные платежи многих собственников. После прекращения договорных отношений с управляющей организацией идет автоматическое заключение договоров со всеми жильцами об оплате ресурсов напрямую.

Прямые платежи за поставленные услуги помогут разграничить в соответствии с возложенными полномочиями функции управляющих и ресурсоснабжающих организаций, сделав приоритетными интересы собственников жилых объектов. Кроме того, схема прямых расчетов потребителей с РСО позволит избежать образования новых долгов УО, что в дальнейшем снизит угрозу их банкротства.

Напомним, по вопросам перехода на прямые платежи ООО «КВС» потребители могут обратиться в договорной отдел компании по телефону: (8452) 23-43-84.