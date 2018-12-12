В СГТУ проходит всероссийская конференция по противодействию коррупции

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-12T12:15:28+03:00

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11 декабря 2018 года в Саратове стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Противодействие коррупции: правовое обеспечение, основные аспекты и антикоррупционные стандарты поведения в научных и образовательных организациях».

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с коррупцией и юбилею закона о противодействии коррупции. Оно проводится с целью предотвращения и профилактики коррупционных правонарушений в организациях, подведомственных министерству науки и высшего образования РФ, и для развития межведомственного взаимодействия по борьбе с коррупцией.

Пленарное заседание прошло в Саратовском государственном академическом театре драмы имени И. А. Слонова.

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- Хотела бы от лица министерства науки и высшего образования поприветствовать всех участников и поблагодарить Саратовскую землю, губернатора и заместителя председателя правительства Саратовской области за теплый прием, высокий уровень организации. Мероприятие нацелено, прежде всего, на обмен мнениями в научной и образовательной среде, — сказала ведущая мероприятия, исполняющий обязанности директора Департамента государственной службы и кадров министерства науки и высшего образования РФ Вера Самородова.

Открывая мероприятие, заместитель председателя правительства Саратовской области Валентина Гречушкина привела статистику по докладам и количеству участников конференции и отметила, что эти данные свидетельствуют об актуальности мероприятия и интересе к нему. Также спикер рассказала о комплексе мер по противодействию коррупции, проводимом на территории области.

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- Для СГТУ организация данного мероприятия — большая честь. Мы создали все условия для обсуждения правовых, организационных, этических аспектов противодействия коррупции. Желаю всем плодотворной работы, — приветствовал гостей руководитель СГТУ имени Гагарина Ю. А. Олег Афонин.

Проректор по безопасности Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова Владимир Борисовский отметил, что борьба с коррупцией — важная государственная задача, рассказал о порядке защиты работников, сообщающих о фактах коррупции.

Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский поднял проблему прямого подчинения родственников и династий в вузе.

Советник ректора Тюменского государственного университета, заслуженный юрист РФ Ольга Загвязинская считает, что боязнь учреждения потерять репутацию и есть основной гарант отсутствия коррупции. Популяризация и юмор — два действенных способа преодоления коррупционной проблемы, отмечает Загвязинская. Кроме того, в Тюменском госуниверситете организованы антикоррупционные онлайн-курсы для матответственных и открытая школа права.

Проректор по безопасности Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. Игорь Афанасьев рассмотрел проблемные вопросы реализации мер по профилактике и противодействию коррупционного поведения в сфере образования.

Конференция продолжилась работой секций в аудиториях СГТУ имени Гагарина Ю. А.

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Участники секции «Конфликт интересов и противодействие коррупции: правовые аспекты» главной сегодняшней проблемой определили потерю нравственности в обществе. «Дети имеют иной взгляд на образование. Им кажется, что все можно купить. Такое воспитание рождает коррупцию на самых низких уровнях. Прежде всего, необходимо работать с молодым поколением и правильно воспитывать детей», — резюмирует модератор секции, доктор экономических наук, профессор Уральского государственного юридического университета Александр Митин.

На секции «Стратегия и практики противодействия коррупции в научных и образовательных организациях» говорили о чести звания и профессии в качестве гаранта защиты от коррупционных действий преподавателей военных вузов. Для антикоррупционного просвещения было предложено создавать в вузах институты тьюторства. «Резюмируя выступления докладчиков, предлагаю выступить с инициативой включения информации о коррупции и борьбе с ней в школьный курс обществознания. Кроме того, хотелось бы, чтобы выпускники школ имели свою гражданскую позицию и умели обозначать ее», — выступила модератор секции, проректор по учебной работе Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого Светлана Краюшкина.

Мероприятие проводится с целью предотвращения и профилактики коррупционных правонарушений в организациях, подведомственных министерству науки и высшего образования РФ, и для развития межведомственного взаимодействия по борьбе с коррупцией.

Работа секций продолжится завтра на базе Гагаринского университета. Итоги конференции будут подведены на заключительном пленарном заседании.