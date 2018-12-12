2018-12-12T11:56:24+03:00
Недвижимость

Снег в Саратове убирают 175 рабочих

За сутки было вывезено почти 3 тыс. кубометров снега
Екатерина Семенова
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В среду, 12 декабря, в Саратове продолжаются снегоуборочные работы.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на вывозе снега с улиц города задействованы 175 рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города», а также 141 единица техники.

За минувшие сутки было вывезено 2 985 кубометров снега. На дороги высыпали 165 тонн песка и соли, а также 29 тонн реагентов.

Администрация просит не оставлять автомобили на местах, не предназначенных для парковки, чтобы не мешать уборке снега.

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