Снег в Саратове убирают 175 рабочих

СЕГОДНЯ 10:39 2018-12-12T11:56:24+03:00

За сутки было вывезено почти 3 тыс. кубометров снега

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В среду, 12 декабря, в Саратове продолжаются снегоуборочные работы.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на вывозе снега с улиц города задействованы 175 рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города», а также 141 единица техники.

За минувшие сутки было вывезено 2 985 кубометров снега. На дороги высыпали 165 тонн песка и соли, а также 29 тонн реагентов.

Администрация просит не оставлять автомобили на местах, не предназначенных для парковки, чтобы не мешать уборке снега.