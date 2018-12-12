2018-12-12T11:52:47+03:00
Общество

В энгельсском детсаду воспитанников поили просроченным молоком

Поставщика продуктов оштрафовали на 4 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области прокуратура нашла нарушения при питании детей в садике.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверка состоялась после жалобы родителей.

Специалисты взяли пробы пакетированного молока и оказалось, что оно просрочено на пять суток.

По данному факту прокуратура возбудила административное дело в отношении поставщика продуктов в детсад. Главный санитарный врач Энгельса вынес постановление о привлечении ИП Барабонин В. А. к административной ответственности и штрафу в 4 тыс. рублей.

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