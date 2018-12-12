2018-12-12T11:50:54+03:00
Политика

Место строителя Исаева в гордуме Саратова займет библиотекарь

Исаев ушел из думы после скандала со срывом сроков реконструкции гимназии №89
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Ирина КононенкоИрина Кононенко
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Место депутата Саратовской городской думы, которое оставил Александр Исаев, предложено занять Ирине Кононенко.

Это решение принято 11 декабря на заседании регионального политического совета партии «Единая Россия».

Напомним, Александр Исаев добровольно сложил полномочия депутата после скандалов со срывом сроков сдачи социальных объектов, в частности, реконструкции гимназии №89 в Елшанке. Работы на этом объекте начались по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Поскольку Исаев был избран по списку партии «Единая Россия», дополнительных выборов не требуется, партия подыскала ему замену.

Следующим в муниципальной части списка по одномандатному округу №9 в Кировском районе Саратова после Исаева шел Михаил Данилов, ныне работающий министром внутренней политики в республике Марий Эл. Как сообщили в реготделении ЕР, Данилов представил письменный отказ от депутатства в Саратове.

Поэтому в избирательную комиссию Саратова предложена третья кандидатура — директора Централизованной библиотечной системы города Ирины Кононенко.

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