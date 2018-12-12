2018-12-12T11:38:04+03:00
Недвижимость

Жители Саратовской области задолжали за ЖКУ 4,9 млрд рублей

Больше всего граждане должны за тепло
Екатерина Семенова
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Задолженность жителей Саратовской области за жилищно-коммунальные услуги составляет 4 934 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, с начала года она сократилась на 376 млн рублей.

Самые большие долги граждан сложились за тепло — 1,8 млрд рублей. На 1 января сумма составляла 1,9 млрд рублей.

Также 1,13 млрд рублей граждане задолжали за жилищные услуги (на 1 января — 1,2 млрд рублей).

895 млн рублей — долги за водоснабжение и канализацию. Причем сумма выросла на 10 млн рублей.

Увеличилась задолженность за газ — с 303 до 330 млн рублей.

Долги за электроэнергию, по оперативным данным, составляют 434 млн рублей. На 1 января сумма была 447 рублей.

С начала 2018 года по искам был взыскан 331 млн рублей.

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