Жители Саратовской области задолжали за ЖКУ 4,9 млрд рублей
Задолженность жителей Саратовской области за жилищно-коммунальные услуги составляет 4 934 млн рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, с начала года она сократилась на 376 млн рублей.
Самые большие долги граждан сложились за тепло — 1,8 млрд рублей. На 1 января сумма составляла 1,9 млрд рублей.
Также 1,13 млрд рублей граждане задолжали за жилищные услуги (на 1 января — 1,2 млрд рублей).
895 млн рублей — долги за водоснабжение и канализацию. Причем сумма выросла на 10 млн рублей.
Увеличилась задолженность за газ — с 303 до 330 млн рублей.
Долги за электроэнергию, по оперативным данным, составляют 434 млн рублей. На 1 января сумма была 447 рублей.
С начала 2018 года по искам был взыскан 331 млн рублей.