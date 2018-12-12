2018-12-12T11:28:49+03:00
Общество

Николай Панков поздравил саратовцев с Днем Конституции

В этом году Конституции исполнилось 25 лет
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост с поздравлением в честь Дня Конституции.

- Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Этот важнейший документ является основой для успешного развития нашей страны. Он закрепляет право каждого из нас — жить в правовом государстве по принципам свободы и справедливости. В этом году Конституции 25 лет, и за этот период Россия состоялась как независимое, сильное, самостоятельное государство, главная ценность которого, как подчеркнул наш президент Владимир Путин, — это люди, наши граждане. Сегодня в Кремле Путин проведет прием, куда приглашены и депутаты Госдумы.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, — написал Николай Панков.

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