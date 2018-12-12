В Пугачевском районе голодный сосед украл у 70-летней пенсионерки еду
По факту кражи возбуждено уголовное дело
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В селе Старая Порубежка Пугачевского района мужчина украл у соседки продукты.
- Согласно поступившему от 70-летней женщины заявлению, ее 57-летний односельчанин через незакрытую дверь проник к ней в дом и совершил хищение продуктов, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Украденную еду он съесть не успел, похищенное у него изъяли. По факту кражи возбуждено уголовное дело.