Саратовским рабочим по благоустройству обещают зарплату 18 тыс. рублей
Работников ищет «Служба благоустройства»
Фото администрации Саратова
Изменить размер текста:
В Саратове требуются работники благоустройства.
Как сообщили «КП-Саратов» в МБУ «Служба благоустройства города», организация предлагает трудоустройство рабочих.
Механизаторам и водителям грузовых автомобилей предлагают зарплату от 30 тыс. рублей. Работникам по благоустройству — от 18 тыс. рублей.
Кроме того, обещано оформление по Трудовому кодексу и полный соцпакет.
Напомним, чуть менее года назад мэрия уже призывала жителей города идти работать дворниками.