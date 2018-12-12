Саратовским рабочим по благоустройству обещают зарплату 18 тыс. рублей

12 Дек. 09:13 2018-12-12T11:24:20+03:00

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В Саратове требуются работники благоустройства.

Как сообщили «КП-Саратов» в МБУ «Служба благоустройства города», организация предлагает трудоустройство рабочих.

Механизаторам и водителям грузовых автомобилей предлагают зарплату от 30 тыс. рублей. Работникам по благоустройству — от 18 тыс. рублей.

Кроме того, обещано оформление по Трудовому кодексу и полный соцпакет.

Напомним, чуть менее года назад мэрия уже призывала жителей города идти работать дворниками.