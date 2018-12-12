В Саратове поймали похитившего сейф с 800 тыс. рублями рецидивиста

12 Дек. 09:03 2018-12-12T11:21:55+03:00

В силовом задержании участвовали полицейские и омоновцы Росгвардии

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В Саратове по подозрению кражи сейфа с 800 тыс. рублями задержали матерого рецидивиста.

- Согласно заявлению от потерпевшей, неизвестный из шкафа, находящегося в комнате дома по улице Чапаева, похитил сейф с деньгами, документами и часами марки Orient, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний рецидивист. В силовом задержании вместе с полицейскими участвовали сотрудники ОМОН Росгвардии. Возбуждено уголовное дело, даны признательные показания.