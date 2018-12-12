В Вольске семиклассник ограбил третьеклассника
Уголовное дело не возбуждено, так как он несовершеннолетний
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В Вольском районе Саратовской области ограбили ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, заявление поступило от матери девятилетнего мальчика, ученика третьего класса.
По словам женщины, в 17:20 10 декабря у дома №64 по улице Пугачева неизвестный напал на ребенка и открыто похитил телефон Alcatel.
По подозрению в грабеже задержан 13-летний ученик седьмого класса из Вольска.
Похищенное изъято, уголовное дело не было возбуждено, так как подозреваемый еще несовершеннолетний.