В Саратове задержали избивших студента первого курса гопников
Один из задержанных ранее неоднократно судим
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В центре Саратова ночью двое мужчин напали и избили студента первого курса, пытаясь забрать у него деньги и сотовый телефон.
- Полицейские задержали двух подозреваемых, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Один из них — 24-летний житель Дергачевского района — был уже ранее судим за разбой и кражи, второму 18 лет и он не судим, приехал из Энгельсского района.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.