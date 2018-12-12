В Саратове задержали избивших студента первого курса гопников

12 Дек. 08:50 2018-12-12T09:49:52+03:00

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В центре Саратова ночью двое мужчин напали и избили студента первого курса, пытаясь забрать у него деньги и сотовый телефон.

- Полицейские задержали двух подозреваемых, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Один из них — 24-летний житель Дергачевского района — был уже ранее судим за разбой и кражи, второму 18 лет и он не судим, приехал из Энгельсского района.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.