В Саратове сиделка год обворовывала инвалида

12 Дек. 08:13 2018-12-12T09:41:28+03:00

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В Заводском районе Саратова вынесен приговор 37-летней женщине, обвиняемой в краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, преступление было совершено в период с октября 2017 года по июль 2018 года.

Подсудимая в это время работала сиделкой и присматривала за 70-летней женщиной-инвалидом. Она приходила к ней домой 3-4 раза в неделю.

Зная, что на расчетном счете у подопечной есть деньги, сиделка перевела их себе на карту с помощью мобильного банка. Она совершила более 40 переводов на суммы 1-1,5 тыс. рублей и похитила в общей сложности 60,8 тыс. рублей. После этого все уведомления из банка уничтожила.

7 июля она взяла банковскую карточку инвалида и обналичила через банкомат еще 10 тыс. рублей.

Суд приговорил гражданку к двум годам условно.