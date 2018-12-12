2018-12-12T09:37:13+03:00
Общество

Журик прокомментировала поручение Радаева о сокращении теневой занятости

Без активного участия самих работников это невозможно
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На 1 декабря по количеству легализованных работников среди регионов России Саратовская область находится на 17-м и на шестом — в Приволжском федеральном округе. На минувшей неделе глава региона дал задание подчиненным сократить теневую занятость с нынешних 22% до 18% в ближайшие годы.

Татьяна Журик, уполномоченный по правам человека в Саратовской области прокомментировала эти поручения. По ее мнению, такое возможно, только если сами работники откажутся от практики труда без оформления по ТК.

- Хочу подчеркнуть, что задачи, поставленные губернатором Валерием Радаевым по сокращению теневой занятости с нынешнего показателя до 18% в ближайшие годы, выполнимы при условии создания атмосферы нетерпимости к такому явлению, как работа без официального оформления трудовых отношений при участии самих работников, отказывающихся трудиться по теневым схемам для сохранения своих трудовых прав и социальных гарантий, — заявила Журик.

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