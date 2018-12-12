2018-12-12T09:34:48+03:00
Происшествия

На трассе в Саратовской области фура сбила «десятку» [фото]

Водитель госпитализирован, пассажир погиб
Тимур Гадеев
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Накануне вечером, 11 декабря, на 598-м км автодороги Нижний НовгородСаратов в Татищевском районе ВАЗ-2110 врезался в фуру.

- В 22:00 24-летний водитель ВАЗ-2110, по предварительным данным, при повороте направо выехал на встречку и столкнулся с грузовиком под управлением 50-летнего водителя, — рассказали в региональной ГИБДД.

В результате ДТП шофер легковушки госпитализирован, 28-летний пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП. Обстоятельства выясняются.

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