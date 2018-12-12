Мэр Саратова один из самых популярных в СМИ Приволжского Федерального округа
Согласно данным компании «Медиалогия», мэр Саратова Михаил Исаев сохранил за собой вторую строчку в рейтинге упоминаемости главы столиц субъектов Приволжского ФО в СМИ.
Медиарейтинг первых лиц главных городов Приволжского федерального округа подготовлен за ноябрь 2018 года.
Лидирует в нем глава администрации Уфы Ульфат Мустафин — это не удивительно, ведь он был избран на этот пост 29 октября и СМИ много писали об этом событии и о самом мэре.
Глава Саратова Михаил Исаев отметился у экспертов «Медиалогии» тем, что совершал объезды по объектам коммунальной инфраструктуры города.Также Исаев на заседании по обманутым дольщикам заявил, что по городу уже сдано шесть проблемных многоквартирных домов и к концу года можно говорить о вводе девяти объектов.