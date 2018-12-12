2018-12-12T09:30:50+03:00
Общество

Мэр Саратова один из самых популярных в СМИ Приволжского Федерального округа

Медиалогия опубликовала рейтинг за ноябрь
Поделиться:
Изменить размер текста:

Согласно данным компании «Медиалогия», мэр Саратова Михаил Исаев сохранил за собой вторую строчку в рейтинге упоминаемости главы столиц субъектов Приволжского ФО в СМИ.

Медиарейтинг первых лиц главных городов Приволжского федерального округа подготовлен за ноябрь 2018 года.

Лидирует в нем глава администрации Уфы Ульфат Мустафин — это не удивительно, ведь он был избран на этот пост 29 октября и СМИ много писали об этом событии и о самом мэре.

Глава Саратова Михаил Исаев отметился у экспертов «Медиалогии» тем, что совершал объезды по объектам коммунальной инфраструктуры города.Также Исаев на заседании по обманутым дольщикам заявил, что по городу уже сдано шесть проблемных многоквартирных домов и к концу года можно говорить о вводе девяти объектов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера