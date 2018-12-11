2018-12-11T18:02:14+03:00
Происшествия

На границе Саратовской области задержали 20 тонн узбекского чернослива

Еще 5 тонн муки пытались провезти по поддельным документам
Дарья Вострикова
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Управление Россельхознадзора вернула в Казахстан две партии товара, которые пытались ввезти в Россию через Саратовскую область.

7 декабря на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» инспекторами при проверке сопроводительных документов и осмотре грузов выявлены нарушения карантинного законодательства.

В первом случае - без упаковочной маркировки ввозилась сушенная узбекская слива, общей массой 20 тонн.

Во втором случае 5 тонн пшеничной муки в сопровождении поддельного фитосанитарного сертификата.

Перевозчики оштрафованы, машины развернули обратно в Республику Казахстан.

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