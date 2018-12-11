2018-12-20T17:37:46+03:00
Происшествия

Во время визита в технополис «ЭРА» В.В. Путин пообщался с выпускником Института химии СГУ

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Президент В.В. Путин провёл в Анапе совещание, посвящённое развитию Вооружённых сил и оборонно-промышленного комплекса. Оно прошло в новом военном технополисе «ЭРА» (Элита Российской армии).

В новой структуре – 18 лабораторий, более 600 единиц уникального оборудования. Технополис только начал функционировать, а в разработке уже 40 инновационных проектов. Их основная направленность – создание передовых оборонных технологий. В «ЭРУ» входят четыре научные роты: 160 молодых учёных со всей страны. В их числе – выпускник Института химии Денис Гасенко, который подал заявку и прошёл строгий конкурсный отбор. Кандидаты должны обладать навыками научной работы, предоставить свои статьи.

Кадры беседы В.В. Путина с выпускником СГУ попали в сюжет «Первого канала». Президент поинтересовался системой отбора и условиями работы, а также пожелал молодым учёным успехов.

Денис Гасенко окончил бакалавриат Института химии по направлению подготовки «Химическая технология». Во время обучения в СГУ занимался наукой, а также 4 года играл в составе команды КВН «Химик».

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