В Саратове адвокат подозревается в мошенничестве на 200 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 17:38 2018-12-11T17:38:35+03:00

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Члена адвокатской палаты Саратовской области подозревают в покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.

По данным следствия, в ноябре 2018 года 30-летний адвокат потребовал от своего 62-летнего клиента передать ему 200 тыс. рублей. За это защитник обещал, «решить вопрос» в прокуратуре и прекратить уголовное дело в отношении мужчины. На самом деле адвокат собирался забрать 200 тыс. рублей себе. Подготовивший деньги для взятки мужчина, подозревая это, поспешил сообщить об этом в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

В рамках оперативного эксперимента клиент отдал деньги адвокату, после чего последнего задержали сотрудники регионального Управления Федеральной службы безопасности.

Уголовное дело о покушении на мошенничество со значительным ущербом возбуждено руководством СУ СКР по материалам, которые поступили из УФСБ.

Обстоятельства преступления устанавливаются.