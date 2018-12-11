Саратовцы встали в 9-балльных пробках
Виной этому — несколько аварий
Фото сервиса Яндекс.Пробки
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Сегодня вечером, 11 декабря, во всех районах города основные дороги заблокированы серьезными заторами. По системе «Яндекс.Пробки» ситуация оценивается в 9 баллов из 10 возможных.
Движение затруднено по основным магистралям — Проспект 50 лет Октября, улица Навашина, Чапаева, Астраханская, Рахова и другим
Виной тому — многочисленные аварии. Одна из таких произошла сегодня днем на пересечении улиц 1-я Садовая и Мясницкая.