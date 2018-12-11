Школьницы Саратова хотят быть офицерами

СЕГОДНЯ 16:39 2018-12-11T16:39:27+03:00

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В пресс-центре «КП-Саратов» 11 декабря прошел брифинг, посвященный 9-ому областному турниру по армейскому рукопашному бою памяти Героя Росии Николая Исаева.

- На занятия изъявляют желание ходить не только парни, но и девушки. Многие 14-15 летние девочки приходят к нам, просят взять их на тренировки. Они говорят, что хотят стать офицерами. Я считаю, это правильно, ведь женщина должна уметь постоять за себя, — рассказал председатель правления Саратовской региональной общественной организации «Федерация рукопашного боя» Юрий Ягупа.

Он заверил, что Армейский рукопашный бой — «это работа руками и ногами, бросковая техника». Занимаясь, человек становится всесторонее физически подготовленным.