2018-12-12T08:34:32+03:00
Общество

Прощание с Андреем Ереминым пройдет 12 декабря

Оно состоится на территории Forte Club
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 10 декабря, из жизни ушел генеральный директор «Системы профессионалов фитнеса» Андрей Еремин. Мужчина скончался от огнестрельного ранения.

- Прощание с Андреем Ереминым состоится завтра, 12 декабря, в 12:00. Оно пройдет на территории второго паркина Forte Club по адресу: улица Волжская, 29, — сообщается в паблике cоцсети «ВКонтакте» клуба World Class, соучредителем которого являлся погибший.

Кроме того, объявлен траур, отменены групповые тренировки на 11 и 12 декабря в клубах сети. Завтра здание Forte club будет закрыто.

Напомним, вчера около 20:00 сотрудники спортивного комплекса услышали хлопок в одном из служебных помещений здания. В кабинете, откуда был слышен звук, дверь была закрыта изнутри. Охрана спортивного комплекса вскрыла дверь и обнаружила в кабинете тело Андрея Еремина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Источники: Андрей Еремин стрелял себе в висок

Саратовский бизнесмен Андрей Еремин перед необдуманным поступком почистил оружие

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера