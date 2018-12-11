2018-12-11T16:35:04+03:00
Общество

Прощание с Андреем Ереминым пройдет 12 декабря

Оно пройдет на территории Forte Club
Дарья Вострикова
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Вчера, 10 декабря, из жизни ушел генеральный директор «Системы профессионалов фитнеса» Андрей Еремин. Мужчина скончался от огнестрельного ранения.

- Прощание с Андреем Ереминым состоится завтра, 12 декабря, в 12:00. Оно пройдет на территории второго паркина Forte Club по адресу: улица Волжская, 29, — сообщается в паблике cоциальной сети "ВКонтакте" клуба World Class, соучередителем которого являлся погибший.

Кроме того, в клубах сети объявлен траур, отменены групповые тренировки на 11 и 12 декабря. Завтра здание Forte club будет закрыто.

Напомним, вчера около 20:00 сотрудники спортивного комплекса услышали хлопок в одном из служебных помещений здания. В кабинете, откуда был слышен звук, дверь была закрыта изнутри. Охрана спортивного комплекса вскрыла дверь и обнаружила в кабинете тело Андрея Еремина.

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