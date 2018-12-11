2018-12-11T16:29:34+03:00
Общество

В Саратове пройдет турнир имени героя России Николая Исаева

Он погиб, защищая командира
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 11 декабря, в пресс-центре «КП-Саратов» прошел брифинг, посвященный девятому областному турниру по армейскому рукопашному бою памяти Героя России Николая Исаева. Он трагически погиб в Чечне.

Состязания пройдут 15 и 16 декабря под крышей физкультурно-оздоровительного комплекса, названного в честь героя России, в поселке Юбилейный. Планируется возложение венков, потом священник проведет службу и торжественная церемония пройдет уже в ФОКе.

В первый день выйдут бороться ребята 14-15, 16-17, а также 18 лет и старше. Во второй — юный бойцы в категориях 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 лет

- В Саратове прошло детство и становление Николая Исаева как личности. Сейчас здесь живут его родственники, — рассказал заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Дмитрий Конусов.

- Николай Исаев погиб, защищая командира. В этом есть заслуга его родителей, преподавателей. Они воспитали его как воина, — сказал председатель Саратовского областного отделения «Боевое братство» Сергей Авезниязов.

Он подчеркнул, что память о герое сохраняется не только на слове, но и на деле. В Саратове есть физкультурно-оздоровительный комплекс в Юбилейном и улица имени Николая Исаева в Волжском районе.

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