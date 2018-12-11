2018-12-11T16:19:17+03:00
Происшествия

После столкновения с Opel «Нива» улетела в остановку и задела женщину

Пострадавшая ждала свой автобус
Дарья Вострикова
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Сегодня, 11 декабря, на пересечении улиц 1-я Садовая и Мясницкая случилось ДТП.

- Столкнулись две машины — Opel и «Нива». От удара внедорожник отбросило к остановке общественного транспорта. Автомобиль задел девушку, которая стояла на остановке, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

Пострадавшая госпитализирована. На месте работают пожарные и дорожная инспекция.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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