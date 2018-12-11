После столкновения с Opel «Нива» улетела в остановку и сбила школьницу [видео]
Пострадавшая ждала свой автобус
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Сегодня, 11 декабря, на пересечении улиц 1-я Садовая и Мясницкая случилось ДТП.
- Столкнулись две машины — Opel и «Нива». От удара внедорожник отбросило к остановке общественного транспорта. Автомобиль задел девушку, которая стояла на остановке, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».
Пострадавшая, которой оказалась 16-летняя школьница, госпитализирована. На месте работали пожарные и дорожная инспекция.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
По предварительбным данным, у водителя «Нивы» обнаружено превышение предельно допустимого уровня алкоголя в несколько раз.
ДТП на Мясницкой.