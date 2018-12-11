Полиция в Саратове проверит тонировку автомобилей

СЕГОДНЯ 14:45 2018-12-11T16:12:03+03:00

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Полиция проверит машины саратовских водителей на соблюдение правил тонировки.

- Рейд пройдет 12 и 13 декабря. За слишком затемненные стекла владелец может быть оштрафован на 500 рублей. Кроме того, выдается требование об устранении нарушений. Это нужно будет сделать в течение установленного срока, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Если водитель станет сопротивляться или игнорировать требования сотрудника полиции, он может получить до 15 суток административного ареста.