Полиция в Саратове проверит тонировку автомобилей
Рейд пройдет 12 и 13 декабря
Изменить размер текста:
Полиция проверит машины саратовских водителей на соблюдение правил тонировки.
- Рейд пройдет 12 и 13 декабря. За слишком затемненные стекла владелец может быть оштрафован на 500 рублей. Кроме того, выдается требование об устранении нарушений. Это нужно будет сделать в течение установленного срока, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Если водитель станет сопротивляться или игнорировать требования сотрудника полиции, он может получить до 15 суток административного ареста.