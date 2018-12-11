Завод «Нефтегазмаш» в Саратове готовится к банкротству

СЕГОДНЯ 14:33 2018-12-11T16:11:12+03:00

На предприятии введена процедура наблюдения до апреля 2019 года

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Арбитражный суд Саратовской области признал обоснованным заявление о признании ОАО «Завод «Нефтегазмаш» банкротом. На предприятии введена процедура наблюдения на пять месяцев — по 20 апреля 2019 года.

С такими требованиями выступило ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ», которому саратовское предприятие задолжало 888 128 рублей.

Завод «Нефтегазмаш» производит высокотехнологическое оборудование для нефтяной и газовой отраслей промышленности.

- Временным управляющим ОАО «Завод «Нефтегазмаш» утвержден Владимир Филин, являющийся членом Союза арбитражных управляющих «Авангард», — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитража.