11 Дек. 14:10 2018-12-11T16:10:24+03:00

Она с родителями пришла к нему в гости

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Житель Энгельса обвиняется в растлении четырехлетней девочки.

- По данным следствия, 9 мая 2018 года вся семья малышки пошла к 31-летнему знакомому в гости. Тот улучил момент, когда ребенок будет один, зашел в комнату и надругался над ней, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Девочка сообщила об этом родителям, а те поспешили обратиться в полицию.

Преступник все еще находится под стражей. Он так и не захотел признавать свою вину.

Несмотря на это, уголовное дело в отношении мужчины передано в суд для рассмотрения по существу.