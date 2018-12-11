Покровчанин предстанет перед судом за растление четырехлетней девочки
Она с родителями пришла к нему в гости
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Житель Энгельса обвиняется в растлении четырехлетней девочки.
- По данным следствия, 9 мая 2018 года вся семья малышки пошла к 31-летнему знакомому в гости. Тот улучил момент, когда ребенок будет один, зашел в комнату и надругался над ней, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.
Девочка сообщила об этом родителям, а те поспешили обратиться в полицию.
Преступник все еще находится под стражей. Он так и не захотел признавать свою вину.
Несмотря на это, уголовное дело в отношении мужчины передано в суд для рассмотрения по существу.