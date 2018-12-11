Прокуратура Ленинского района добилась в суде сноса ларьков на Зеркальной улице
Прокуратура Ленинского района Саратова через суд добилась сноса ларьков на улице Зеркальная.
- Представители администрации Ленинского района, полиции, комитета по управлению имуществом установили, что вблизи левого торца Саратовского политехнического колледжа расположен торговый павильон, 3 на 2,1 м. Это нарушает нормы действующего земельного законодательства и правил пожарной безопасности, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Прокуратура направила в суд иск с требованием запретить ставить торговые павильоны на расстоянии менее 15 м от колледжа. Все ларьки от конечной остановки троллейбуса №5 до проспекта Строителей должны быть снесены.
Суд удоволетворил требования районной прокуратуры.