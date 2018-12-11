Прокуратура Ленинского района добилась в суде сноса ларьков на Зеркальной улице

11 Дек. 13:58 2018-12-11T16:09:03+03:00

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Прокуратура Ленинского района Саратова через суд добилась сноса ларьков на улице Зеркальная.

- Представители администрации Ленинского района, полиции, комитета по управлению имуществом установили, что вблизи левого торца Саратовского политехнического колледжа расположен торговый павильон, 3 на 2,1 м. Это нарушает нормы действующего земельного законодательства и правил пожарной безопасности, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Прокуратура направила в суд иск с требованием запретить ставить торговые павильоны на расстоянии менее 15 м от колледжа. Все ларьки от конечной остановки троллейбуса №5 до проспекта Строителей должны быть снесены.

Суд удоволетворил требования районной прокуратуры.