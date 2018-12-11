Прокуратура Ленинского района добилась в суде сноса ларьков на Зеркальной улице

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-11T13:58:01+03:00

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Прокуратура Ленинского района через суд добилась сноса ларьков на улице Зеркальной.

- Представители администрации Ленинского района, полиции, комитета по управлению имуществом установили, что вблизи левого торца Саратовского политехнического колледжа расположен торговый павльон, 3х2,1 метров. Это нарушает нормы действующего земельного законодательства и законодательства о пожарной безопасности, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Прокуратура направила в суд иск с требованием запретить размещать торговые павилоны на расстоянии менее 15 метров от колледжа. Все ларьки на расстоянии от конечной остановки троллейбуса №5 до Проспекта Строителей должны быть снесены.

Суд удоволетворил требования районной прокуратуры.