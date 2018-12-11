Прокуратура Ленинского района добилась в суде сноса ларьков на Зеркальной улице
Прокуратура Ленинского района через суд добилась сноса ларьков на улице Зеркальной.
- Представители администрации Ленинского района, полиции, комитета по управлению имуществом установили, что вблизи левого торца Саратовского политехнического колледжа расположен торговый павльон, 3х2,1 метров. Это нарушает нормы действующего земельного законодательства и законодательства о пожарной безопасности, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Прокуратура направила в суд иск с требованием запретить размещать торговые павилоны на расстоянии менее 15 метров от колледжа. Все ларьки на расстоянии от конечной остановки троллейбуса №5 до Проспекта Строителей должны быть снесены.
Суд удоволетворил требования районной прокуратуры.