Магистры-политологи СГУ встретились с депутатом Госдумы Евгением Примаковым
Состоялась встреча магистров-политологов Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского с депутатом Государственной Думы, Российским журналистом, известным общественным деятелем Евгением Примаковым.
Встреча проходила в Саратовской областной Думе: в формате открытого диалога Евгений Примаков поделился с начинающими политологами своими взглядами на политику, роль современных СМИ в обществе. Разговор получился доверительным и откровенным.
Компетентно и содержательно известный журналист ответил на вопрос: «Почему авторитет официальных СМИ стремительно снижается, тогда как роль социальных сетей возрастает, причем, таких как Инстаграм, где информации минимум?».
- Потребление аналитической информации становится все менее востребованным продуктом. Сможем ли мы в дальнейшем сохранить содержательность адекватного интеллектуального спора, при этом сохраняя разницу во мнениях и взглядах – самое важное в настоящее время, — резюмировал подробный анализ современных способов коммуникаций Евгений Примаков.
Молодежи понравилось, что разговор с ними шел на равных.
- Нам как будущим политологам интересно было узнать мнение Евгения Александровича об актуальных процессах современного СМИ и их перспективах развития. Благодаря выбранному формату «глаза в глаза» мы получили нетривиальные ответы на интересующие нас темы. Подобные встречи позволяют нам те теоретические знания, которые мы получаем в университете, подкреплять практическим опытом профессионалов. — отметила магистрант-политолог Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Галия Кузахметова.
- В юном возрасте особенно ценно получить ответы на волнующие вопросы от авторитетного человека, заслуживающего доверие. И рада, что мне удалось сделать такой подарок магистрантам-политологам, инициировав сегодняшнюю встречу. Конечно, хочется сказать огромное спасибо Евгению Александровичу Примакову, что откликнулся на мое предложение и нашел время в своем загруженном графике для общения с молодежью, — прокомментировала депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская.