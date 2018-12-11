2018-12-11T16:07:35+03:00
Общество

Магистры-политологи СГУ встретились с депутатом Госдумы Евгением Примаковым

Он поделился с ними взглядами на политику и роль СМИ
Екатерина Семенова
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Состоялась встреча магистров-политологов Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского с депутатом Государственной думы, российским журналистом, известным общественным деятелем Евгением Примаковым.

Встреча проходила в Саратовской областной думе: в формате открытого диалога Евгений Примаков поделился с начинающими политологами своими взглядами на политику, роль современных СМИ в обществе. Разговор получился доверительным и откровенным.

Компетентно и содержательно известный журналист ответил на вопрос: «Почему авторитет официальных СМИ стремительно снижается, тогда как роль социальных сетей возрастает, причем, таких, как «Инстаграм», где информации минимум?».

- Потребление аналитической информации становится все менее востребованным продуктом. Сможем ли мы в дальнейшем сохранить содержательность адекватного интеллектуального спора, при этом сохраняя разницу во мнениях и взглядах — самое важное в настоящее время, — резюмировал подробный анализ современных способов коммуникаций Евгений Примаков.

Молодежи понравилось, что разговор с ними шел на равных.

- Нам, как будущим политологам, интересно было узнать мнение Евгения Александровича об актуальных процессах современного СМИ и их перспективах развития. Благодаря выбранному формату «глаза в глаза» мы получили нетривиальные ответы на интересующие нас темы. Подобные встречи позволяют нам те теоретические знания, которые мы получаем в университете, подкреплять практическим опытом профессионалов. — отметила магистрант-политолог Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Галия Кузахметова.

- В юном возрасте особенно ценно получить ответы на волнующие вопросы от авторитетного человека, заслуживающего доверие. И рада, что мне удалось сделать такой подарок магистрантам-политологам, инициировав сегодняшнюю встречу. Конечно, хочется сказать огромное спасибо Евгению Александровичу Примакову, что откликнулся на мое предложение и нашел время в своем загруженном графике для общения с молодежью, — прокомментировала депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.

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