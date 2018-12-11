В Саратове обсудили пытки в наркоцентрах

СЕГОДНЯ 13:24 2018-12-11T16:16:36+03:00

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Помощь зависимым обсудили сегодня в пресс-центре «Комсомолки». Темой встречи стала реабилитация алко- и наркозависимых.

Напомним, ранее правоохранительными органами была получена информация о деятельности двух центров — «Начало» и «Решение». Как оказалось, цена за курс лечения составляла от 60 до 70 тыс. рублей в месяц. Для полного «излечения» в центре необходимо было пробыть полгода. К некоторым даже применялись методы жесткого воздействия на психику. Кстати, большинство сотрудников не имело медицинского образования. Как правило, раньше они сами лечились в подобных центрах.

- Сейчас назначено 25 экспертиз и оценка по всему происходившему в этих центрах будет дана по результату расследования, — отметил начальник отдела региональной прокуратуры по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел Александр Ряпухин. — Лечение больных наркоманией должно проводиться только в государственных и муниципальных системах. Эти организации имеют соответствующие лицензии и определенных специалистов. Только они могут оказывать помощь по лечению.

Также он отметил, что в Саратовской области создана специальная сеть наркологических кабинетов для взрослого и детского населения. Сейчас их в регионе 56.

Отдельное внимание участники встречи уделили зависимости несовершеннолетних. Врач психиатр-нарколог высшей категории Ирина Голунская, представляющая клинику зависимого поведения «Миннесота», считает, что не нужно нести информацию о вредных веществах в массы.

- Классный руководитель моего сына предложила провести лекцию в школе о вреде наркотиков. К счастью, мне удалось ее отговорить. Такие лекции нужно проводить для родителей, ведь во многом именно от них зависит, как строятся отношения в семье, — уверена она.

Фото Юлия Кекова

Лекции же для школьников, наоборот, «только пробудят интерес у неокрепших умов к употреблению запрещенных веществ», опасается врач.

- Смотреть надо за своим ребенком. Не лезть в его дневник и глядеть оценки, а постараться сделать так, чтобы он вам доверял, чтобы вы знали, что ребенок пробует и делает, — считает главный врач Саратовской областной психиатрической больницы Святой Софии Александр Паращенко. Также он отметил, что ответственность за здоровье подрастающего поколения несут только родители.

Фото Юлия Кекова

При этом он призвал не путать понятие «лечение» и «реабилитация» : зачастую те люди, которые общаются за необходимой помощью, путают их.

- Лечение всех болезней должно заканчиваться реабилитацией. Если ее нет, то могут возникнуть какие-то осложнения. В некоторых областях, например кардиология, пульмонология и наркология они обязательны. В данном случае, реабилитация — это продолжение лечения, — подчеркнул Александр Паращенко.