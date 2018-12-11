2018-12-11T15:16:05+03:00
Общество

Разрешившего сдать дом без лифтов саратовского чиновника оштрафовали на 250 тыс. рублей

Он три года не сможет занимать должности госслужбы
Екатерина Семенова
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В Саратове вынесен приговор Андрею Иващенко — бывшему замначальника отдела управления Госстройнадзора по Саратову.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

Как установил суд, 25 ноября 2016 года Андрей Иващенко во время выездной проверки строительства жилого дома в Волжском районе составил акт проверки, в котором не отразил нарушения. При этом они имелись: отсутствие лифтов, пандусов, благоустройства придомовой территории.

В результате дом был сдан и введен в эксплуатацию с недоделками.

Кроме того, было обнаружено, что Иващенко представил недостоверную декларацию о доходах и был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Суд признал бывшего чиновника виновным и приговорил его к 250 тыс. рублей штрафа. Также его лишили права занимать ряд должностей госслужбы на три года.

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