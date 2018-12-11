Пять экипажей ДПС ловили в Энгельсе пьяного водителя
Пьяный водитель устроил погоню.
Прошедшей ночью в Энгельсе дорожный патруль обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого был неадекватный водитель. Мужчина никак не отреагировал на требование остановиться и попытался скрыться от полицейских.
- К погоне за нарушителем присоединились еще четыре экипажа ДПС. В итоге шофера задержали на Эльтонской улице поселка Пробуждение. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он был пьян. В салоне автомобиля полицейские обнаружили пакет с каким-то растительным веществом, которое отправили на экспертизу, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».
Заместитель командира взвода ДПС МУ МВД «Энгельсское» Дамир Кашапов рассказал, что, удирая, мужчина создавал угрозу жизни и здоровью для других.
Задержанный прокомментировал свой поступок одним единственным словом — «согрешил». Теперь его могут привлечь к уголовной ответственности.
Пьяный водитель устроил погоню.