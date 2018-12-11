2018-12-11T16:02:27+03:00
Происшествия

Пять экипажей ДПС ловили в Энгельсе пьяного водителя

Пойманный мужчина раскаивается, что «согрешил» [видео]
Дарья Вострикова
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Пьяный водитель устроил погоню.

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Прошедшей ночью в Энгельсе дорожный патруль обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого был неадекватный водитель. Мужчина никак не отреагировал на требование остановиться и попытался скрыться от полицейских.

- К погоне за нарушителем присоединились еще четыре экипажа ДПС. В итоге шофера задержали на Эльтонской улице поселка Пробуждение. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он был пьян. В салоне автомобиля полицейские обнаружили пакет с каким-то растительным веществом, которое отправили на экспертизу, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

Заместитель командира взвода ДПС МУ МВД «Энгельсское» Дамир Кашапов рассказал, что, удирая, мужчина создавал угрозу жизни и здоровью для других.

Задержанный прокомментировал свой поступок одним единственным словом — «согрешил». Теперь его могут привлечь к уголовной ответственности.

Пьяный водитель устроил погоню.

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