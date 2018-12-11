Источники: Андрей Еремин стрелял себе в висок
Совладелец саратовских фитнес клубов World Class и Forte club Андрей Еремин перед тем как выстрелить в последний раз, почистил оружие.
- Предположительно, он боялся, что произойдет осечка, — рассказал «КП –Саратов» собственный источник в правоохранительных органах.
- После того, как на место приехали следователи, инструменты для чистки оружия все еще лежали на столе. Андрей Еремин стрелял себе в висок, — уточнил источник.
Записки на месте происшествия обнаружено не было.
В следственном комитете Саратовской области пока не комментируют ситуацию, но сообщили, что сейчас по этому делу продолжается экспертиза.
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