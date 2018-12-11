Регоператор начал выявлять потенциальных организаторов несанкционированных свалок мусора

СЕГОДНЯ 13:03 2018-12-11T13:03:24+03:00

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Региональный оператор Саратовской области приступил к выявлению коммерческих организаций, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО. Обязанностью Регоператора является организация экологически безопасного обращения с коммунальными отходами и контроль за соблюдением территориальной схемы обращения с ТКО Саратовской области.

В ходе проведения активной договорной кампании было установлено, что ряд коммерческих организаций намеренно уклоняется от заключения договора с Региональным оператором. Данные юрлица продолжают пользоваться услугами мусоровывозящих компаний, которые не являются подрядчиками Регоператора и осуществляют вывоз отходов в неизвестном направлении. Непрозрачность вывоза мусора – основная причина образования несанкционированных свалок. В то же время, Регоператор на территории Саратовской области является соисполнителем «майского» Указа Президента РФ В.В. Путина в части реализации задач по недопущению возникновения несанкционированных свалок мусора и обеспечению закрытия всех экологически неблагополучных полигонов захоронения ТКО в пределах населенных пунктов.

В целях обеспечения легализации обращения с отходами отдельных юрлиц, специалисты договорного и инспекционного отделов Регоператора проводят сверку данных о действующих юридических лицах и предпринимателях и соотносят их с базой данных заключивших договор, либо подавших заявление на его заключение. Информация об организациях, которые не вышли на заключение договора будет передана в надзорные органы для установления факта нарушения и последующего привлечения к ответственности, в том числе по факту незаконной предпринимательской деятельности.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством у собственников ТКО – юридических лиц возникает обязанность заключить договор с Регоператором. Важно отметить, что крупные мусорообразователи, сетевые и вертикально интегрированные компании выполнили требования законодательства и заключили договор на обращение с ТКО с Регоператором. Данные компании демонстрируют экологически ответственное отношение к своему бизнесу и жителям Саратовской области.