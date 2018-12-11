СЕГОДНЯ 12:50 2018-12-11T12:50:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Бдительный балаковец донес в полицию на 38-летнего жителя Пугачева, который искал наркотики в снегу.

- Мужчина позвонил в правоохранительные органы и сообщил, что кто-то долго копается в снегу на Заовражной улице. И возможно — ищет наркотики. Подоспевшие росгвардейцы обнаружили рядом с названным адресом похожего по приметам гражданина, — сообщили «КП-Саратов» в областной Росгвардии.

В кармане одежды задержанного обнаружился пакетик, в котором было свыше 1 грамма спайса. Мужчина объяснил, что приобрел наркотик через «закладку» для личного употребления.

Наркомана передали полицейским. На него заведено уголовное дело.